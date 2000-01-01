"Израиль знает, что Катар не платит ХАМАСу"

Переводя обнищавшим палестинцам сектора Газа миллионы долларов, Катар помогает Израилю избежать новой войны, заявил председатель катарского комитета по восстановлению анклава Мухаммад аль-Имади в попытке дистанцировать эмират от ХАМАСа.
"Газа находится на грани коллапса. Мы предотвращаем войну, следующую войну. Мы не хотим следующей войны. Наша работа заключается в поддержке мира для обеих сторон", - заявил он в интервью агентству Reuters после встречи в Иерусалиме с министром регионального сотрудничества Израиля и сотрудниками службы безопасности 22 февраля.
Стоит отметить, что с момента окончания последнего витка эскалации с ХАМАСом в 2014 году Катар перевел Газе около 800 миллионов долларов помощи.
Напомним, что в июне, обвинив Доху в поддержке террористических группировок и Ирана, арабские страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические и коммерческие отношения с Катаром.
"Если бы мы помогали ХАМАСу, как вы считаете, стали бы израильтяне нас впускать и выпускать? Это невозможно. Они знают, что мы не помогаем ХАМАСу", - утверждает аль-Имади.
Посланник напоминает, что после запросов Израиля и США Катар выслал заместителя главы политбюро ХАМАСа Салаха аль-Арури, а также заверяет в том, что каждая копейка из выделяемых палестинцам денег контролируется.
По его словам, с 2014 года он уже порядка 20 раз посетил Израиль. Ранее эти визиты хранились в тайне, однако в последнее время они уже совершаются в открытую. Впрочем израильские власти его поездки, все равно, никак не комментируют.