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69% израильтян `за` помилование Эльора Азарии 23.02 08:55   MIGnews.com

69% израильтян "за" помилование Эльора Азарии

Подавляющее большинство израильтян выступают за помилование солдата ЦАХАЛа Эльора Азария, известного как "хевронский стрелок", согласно данным исследовательского опроса, проведенного для издания Maariv в среду, 22 февраля.

Азария был осужден судом ЦАХАЛа за убийство нейтрализованного палестинского террориста. Он был приговорен во вторник, 21 февраля, к лишению свободы сроком на полтора года.

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели в среду, 22 февраля, официально обратилась к президенту Израиля Реувену Ривлину с просьбой помиловать Азарию, написав, что его преступление произошло во время волны терроризма.

"Большой общественный скандал, сопровождавший суд, выражает желание общественности сохранить единство в армии и ее легитимности в борьбе с терроризмом и защите мира и безопасности в Израиле", - пишет она.

69% опрошенных сказали, что они поддерживают помилование Эльора Азария, 24% - выступают против прощения, и 7% затруднились дать ответ.

Поддержка помилования упала во время проведения повторного опроса после осуждения Эльора Азарии 4 января, когда 75% поддержали его и 18% выступили против него.

Опрос показал, что 56% респондентов считают, что приговор для Азарии был слишком суровым, 29% назвали его справедливым, и 11% сказали, что приговор был не достаточно жестким. 4% сказали, что они не имеют никакого мнения по этому поводу.

Среди самоидентифицированных правых, 75% сказали, что приговор слишком суров. Приговор также был признан слишком суровым среди 36% центристов и 21% людей, которые называли себя левыми.

Опрос, проведенный во вторник, был проведен среди 500 человек, представляющих статистическую выборку израильского взрослого населения. Погрешность составила 4,3%.
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