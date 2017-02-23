23.02 07:39 MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа ранен в Шхеме

עימותים לפנות בוקר באזור קבר יוסף: חייל נפצע קל, שלושה נעצרו. @OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/BEHbCqJKMR pic.twitter.com/Qt9otMsxws — חדשות 10 (@news10) February 23, 2017

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В Шхеме, у могилы Патриарха Йосефа, толпы палестинцев атаковали около тысячи еврейских паломников, прибывших под охраной ЦАХАЛа.В районе святыни были замечены десятки транспортных средств ЦАХАЛа.Палестинцы атаковали солдат, закидав их коктейлями Молотова и камнями.Одновременно, произошли стычки в лагере палестинских беженцев Балата. Солдат ЦАХАЛа был легко ранен.ЦАХАЛ арестовал трех палестинцев, у которых нашли два самодельных взрывных устройства и коктейль Молотова.