23.02 07:39 MIGnews.com
Солдат ЦАХАЛа ранен в Шхеме
В Шхеме, у могилы Патриарха Йосефа, толпы палестинцев атаковали около тысячи еврейских паломников, прибывших под охраной ЦАХАЛа.
В районе святыни были замечены десятки транспортных средств ЦАХАЛа.
Палестинцы атаковали солдат, закидав их коктейлями Молотова и камнями.
Одновременно, произошли стычки в лагере палестинских беженцев Балата. Солдат ЦАХАЛа был легко ранен.
ЦАХАЛ арестовал трех палестинцев, у которых нашли два самодельных взрывных устройства и коктейль Молотова.
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