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Солдат ЦАХАЛа ранен в Шхеме 23.02 07:39   MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа ранен в Шхеме

В Шхеме, у могилы Патриарха Йосефа, толпы палестинцев атаковали около тысячи еврейских паломников, прибывших под охраной ЦАХАЛа.

В районе святыни были замечены десятки транспортных средств ЦАХАЛа.




Палестинцы атаковали солдат, закидав их коктейлями Молотова и камнями.

Одновременно, произошли стычки в лагере палестинских беженцев Балата. Солдат ЦАХАЛа был легко ранен.

ЦАХАЛ арестовал трех палестинцев, у которых нашли два самодельных взрывных устройства и коктейль Молотова.
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