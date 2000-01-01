23.02 16:51 MIGnews.com

Иран: не поддавайтесь Израилю в поиске арабских союзников

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Президент Ирана Хасан Рухани предостерег арабские страны "не поддавайтесь" израильским попыткам в поиске союзников в арабском мире. Об этом он заявил в ходе своего выступления на конференции в поддержку палестинцев, которая проходит в Тегеране.Иранский лидер: "Оккупационный режим в попытке нормализировать ситуацию в регионе, впервые упомянул некоторые арабские страны в качестве своих союзников в борьбе против фронта сопротивления, вместо того, чтобы называть их своими врагами".Рухани также отметил: Израиль утверждает, что большинство арабских стран не являются врагами сионизма или то, что они больше не относятся к израильской оккупации враждебною. Кроме этого они утверждают, что разделяют общую фобию фронта сопротивления с этими странами".Заявления Рухани были сделаны с явной отсылкой на недавние заявления Нетаниягу касательно улучшения отношений с умеренными арабскими странами перед лицом угрозы со стороны Ирана.Кроме этого иранский лидер призвал арабский мир быть бдительным перед лицом, как он это назвал, "израильского заговора". Он также призвал, чтобы арабские страны сделали заявление против израильских усилий по нормализации отношений с арабским миром."Не настало ли время для того, чтобы соседи сказали "НЕТ" войне и братоубийству?", - резюмировал Рухани.