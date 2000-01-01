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`Огненный террор`: ХАМАС и Египет ведут переговоры | Фото:23.01 09:21   MIGnews.com

"Огненный террор": ХАМАС и Египет ведут переговоры

Египет и ХАМАС ведут интенсивные переговоры по поводу запуска воздушных шаров со взрывчаткой в направлении Израиля.

Об этом сообщил телеканал Kan со ссылкой на источники.

В частности, представители Египта потребовали от лидеров ХАМАСа прекратить запуск "огненных" шаров. Источники в Газе, в свою очередь, отметили, что под давлением было принято решение выполнить соответствующую просьбу.

Тем не менее, ХАМАС такую информацию не подтверждает. За последнее время отношения между вышеуказанными сторонами ухудшились после того, как Египет поднял цены на газ.


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