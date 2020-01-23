23.01 20:38 MIGnews.com
Израиль подвергся ракетному обстрелу
Вечером, 23 января, после сигнала тревоги
из сектора Газа прилетела ракета.
Об этом сообщает "13 канал".
Уточняется, что снаряд приземлился на открытой местности в Негеве. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.
В пресс-службе ЦАХАЛ в свою очередь пояснили, что система оповещения была активизирована на открытой местности возле кибуца, а не в самом кибуце. Снаряд не представлял опасности для жителей.
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