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Ракета взорвалась в Негеве | Фото:23.01 20:38   MIGnews.com

Израиль подвергся ракетному обстрелу

Вечером, 23 января, после сигнала тревоги из сектора Газа прилетела ракета.

Об этом сообщает "13 канал".

Уточняется, что снаряд приземлился на открытой местности в Негеве. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

В пресс-службе ЦАХАЛ в свою очередь пояснили, что система оповещения была активизирована на открытой местности возле кибуца, а не в самом кибуце. Снаряд не представлял опасности для жителей.




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