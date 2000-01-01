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Нетаниягу и Ганца позвали в Белый дом | Фото:23.01 19:11   MIGnews.com

Нетаниягу и Ганца позвали в Белый дом

Вице-президент Соединенных Штатов Америки от имени президента США пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и лидера партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца в Белый дом для оглашения мирного плана, известного как "Сделка века".

Как ожидается, Нетаниягу и Ганц посетят Белый дом уже на следующей неделе, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Стоит отметить, что различные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что мирный план предусматривает суверенитет Израиля над всеми поселениями, смещении границ Израиля на восток, а также признание палестинской государственности.

Вероятнее всего, представители ПА отвергнут "Сделку века", что развяжет Израилю руки для односторонних действий, таких, например, как распространение своего суверенитета на всю Иорданскую долину.


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