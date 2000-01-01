23.01 09:22 MIGnews.com

Ожидания в связи с переносом посольства США раздуты

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Официальные лица в Вашингтоне остудили израильский энтузиазм в связи с возможным переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.По сообщению второго канала израильского ТВ, разговоры о немедленном переносе посольства “раздуты”. Информация об этом появилась через считанные часы после телефонного разговора премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа.Белый Дом объявил, что администрация Трампа начала “предварительное обсуждение” вопроса о переносе посольства. В сообщении Белого Дома также говорится о том, что эти дискуссии “находятся на самых ранних стадиях”.Между тем, палестинцы продолжают угрожать, что перенос посольства приведет к разжиганию беспорядков или даже войне в регионе. Бывший посол ПА в ООН и член центрального комитета ФАТХа Насер аль-Кидва заявил в интервью газете Al-Quds, что перенос посольства приведет к разрыву отношений между автономией и чиновниками посольства, и к закрытию посольства автономии в Вашингтоне”.Иорданская газета "Al-Ghad сообщает, что правительство автономии и Хашимитского королевства создали специальный комитет, в задачу которого входит формулирование плана ответных действий в случае реализации “наихудшего сценария” - переноса посольства в Иерусалим.Джамиль Шехада, член исполнительного комитета ООП заявил, что ответом на перенос посольства могут стать отказ ПА в признании Израиля, прекращение сотрудничества с Израилем в сфере безопасности, и отмена политических и экономических соглашений с Израилем.Палестинцы также напомнили о том, что в 1984 году Саудовская Аравия угрожала разорвать дипломатические отношения с США в случае переноса посольства - и эта угроза сохраняет свою силу и по сей день.