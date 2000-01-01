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Абу Мазен и король Абдалла ответят на переезд посольства США | Фото: Chatham House/Flickr23.01 07:37   MIGnews.com

Абу Мазен и король Абдалла ответят на переезд посольства США

В том случае, если президент США Дональд Трамп все же решится на перемещение американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, Палестинская автономия и Иордания будут готовы предпринять ответные шаги, которые председатель ПА Абу Мазен и иорданский король Абдалла II обсудили на встрече, состоявшейся в Аммане 22 января.

По итогам встречи Махмуд Аббас назвал перемещение посольства "важным вопросом – и для короля, и для нас".

"Не может быть никакой другой инициативы, кроме формулировки и согласования совместных шагов по борьбе с действиями, которые будут иметь серьезные последствия", - сказал он.

Аббас отметил, что встреча с королем Абдаллой была необходима на фоне его будущих визитов в США и Россию.

"Я надеюсь, что американская администрация будет действовать на двух уровнях – на первом, не обсуждая переезд посольства в Иерусалим, и втором, возглавив переговоры между палестинцами и израильтянами с целью политического решения (ближневосточного конфликта – ред.)", - добавил политик.
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