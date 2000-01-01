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Массовый митинг арабских автомобилистов против сноса домов | Фото: Thinkstock23.01 15:56   MIGnews.com

Массовый митинг арабских автомобилистов против сноса домов

Две автоколонны, по меньшей мере, 100 автомобилей каждая, пересекли южную и северную части Израиля в понедельник утром, 23 января, по дороге в Кнессет в Иерусалиме, где они собрались в знак протеста против недавних сносов домов, принадлежащих арабским гражданам, и инцидента с летальным исходом, который произошел во время одного из недавних сносов.

Конвои в Кнессет, один из которых от арабской деревни на севере, где недавно были снесены 11 домов, и водители с юга, является частью серии протестов под эгидой арабских членов Кнессета. Сноса домов на прошлой неделе в бедуинской деревне Умм аль-Хиране в Негеве привел к ожесточенным столкновениям и смерти полицейского и жителя села.

Израильская полиция уверена в своем утверждении, что 34-летний офицер Эрез Леви был намеренно убит местным жителем Якуб Мусы Абу Аль-Киан, автомобиль которого врезался в группу полицейских, охраняющих снос.

47-летний предполагаемой террорист, был убит, когда полицейские открыли по нему огонь. Активисты и местные жители утверждают, что он не собирался ни на кого нападать, а только потерял контроль над своим транспортным средством после того, как полицейские открыли по нему огонь.

Одно из главных требований протестующих - чтобы полиция вернула семье тело Абу Аль-Киан. Протестующие также призывают министра Гилада Эрдана уйти в отставку, обвинив его в подстрекательстве против арабской общественности.
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