23.01 14:30 MIGnews.com

"Переезд посольства станет объявлением войны мусульманам"

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Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим будет воспринято всем мусульманским миром не иначе, как проявление агрессии, заверил член ЦК ФАТХа и председатель Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб в интервью изданию The Times of Israel 22 января."На наш взгляд, перемещение посольства в Иерусалим – это объявление войны против мусульман", - сказал он.Кроме того, палестинский политик допустил, что США дадут израильскому правительству "ключи от святынь Иерусалима – святынь как для христиан, так и мусульман". Однако ничего хорошего, по его словам, из этого выйти не может."Если кто-нибудь из вас (израильтян – ред.) допускает, что это остается без последствий, то он совершает роковую ошибку. Речь идет об опасном шаге, который не принесет стабильности и противоречит предыдущим резолюциям ООН и политике США с 1967 года. Мы не намерены поднимать белый флаг", - предупредил Раджуб.Впрочем, несмотря на это в Белом доме уже заявили о начале переговоров о перемещении посольства.