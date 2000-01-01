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Переезд посольства - станет объявлением войны мусульманам 23.01 14:30   MIGnews.com

"Переезд посольства станет объявлением войны мусульманам"

Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим будет воспринято всем мусульманским миром не иначе, как проявление агрессии, заверил член ЦК ФАТХа и председатель Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб в интервью изданию The Times of Israel 22 января.

"На наш взгляд, перемещение посольства в Иерусалим – это объявление войны против мусульман", - сказал он.

Кроме того, палестинский политик допустил, что США дадут израильскому правительству "ключи от святынь Иерусалима – святынь как для христиан, так и мусульман". Однако ничего хорошего, по его словам, из этого выйти не может.

"Если кто-нибудь из вас (израильтян – ред.) допускает, что это остается без последствий, то он совершает роковую ошибку. Речь идет об опасном шаге, который не принесет стабильности и противоречит предыдущим резолюциям ООН и политике США с 1967 года. Мы не намерены поднимать белый флаг", - предупредил Раджуб.

Впрочем, несмотря на это в Белом доме уже заявили о начале переговоров о перемещении посольства.
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