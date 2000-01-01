22.12 09:22 MIGnews.com

ХАМАС требует "усилить борьбу" в Иудее и Самарии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





ХАМАС призывает усилить "вооруженную борьбу с Израилем" в арабских районах Иудеи, Самарии и Иерусалима.В частности, представитель террористической организации Абдель Латиф аль-Канауа потребовал от ПА прекратить координацию в вопросах безопасности с Израилем, передает "Аруц Шева".Он предупредил о возмездии за эскалацию в виде "нападений поселенцев" на палестинских арабов, в том числе на сельское хозяйство, нанесения ущерба домам, граффити и поджогов."Дикий характер стада поселенцев требует, чтобы мы противостояли им всеми возможными способами, и дает зеленый свет битве против них, чтобы защитить нашу нацию", – заявил он, назвав причинение вреда палестинским арабам "опасной эскалацией, которая показывает ужасы сионистского государства и его экстремизм".