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ХАМАС собирается `усилить борьбу` в Иудее и Самарии | Фото:22.12 09:22   MIGnews.com

ХАМАС требует "усилить борьбу" в Иудее и Самарии

ХАМАС призывает усилить "вооруженную борьбу с Израилем" в арабских районах Иудеи, Самарии и Иерусалима.

В частности, представитель террористической организации Абдель Латиф аль-Канауа потребовал от ПА прекратить координацию в вопросах безопасности с Израилем, передает "Аруц Шева".

Он предупредил о возмездии за эскалацию в виде "нападений поселенцев" на палестинских арабов, в том числе на сельское хозяйство, нанесения ущерба домам, граффити и поджогов.

"Дикий характер стада поселенцев требует, чтобы мы противостояли им всеми возможными способами, и дает зеленый свет битве против них, чтобы защитить нашу нацию", – заявил он, назвав причинение вреда палестинским арабам "опасной эскалацией, которая показывает ужасы сионистского государства и его экстремизм".


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