Генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат заявил, что ПА представит в Международный уголовный суд список арабских жертв неких "военных преступлений" Израиля.
"Мы представим Международному уголовному суду в Гааге подробный список имен жертв, которым Израиль вредил на протяжении долгих лет. Мы утопим в суде имена всех палестинцев и палестинок, которые пострадали", – сказал он в интервью Al-Arabiya.
Его комментарий поступил на следующий день после того, как прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что "удовлетворена наличием разумных оснований для расследования" предполагаемых "военных преступлений" на территориях, контролируемых ПА.
"Истерическая реакция Израиля – это реакция государства, поставившего себя выше международного права, с системой законов, направленных на нормализацию ситуации постоянной оккупации, колониальных поселений и аннексии, все они несовместимы с международным правом. "Палестина" будет оказывать всю необходимую поддержку и содействие суду, как это было сделано с момента его присоединения к Римскому статуту", – сказал он.