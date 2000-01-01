22.12 07:43 MIGnews.com

Эрекат: "затопим" МУС именами жертв Израиля

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Генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат заявил, что ПА представит в Международный уголовный суд список арабских жертв неких "военных преступлений" Израиля."Мы представим Международному уголовному суду в Гааге подробный список имен жертв, которым Израиль вредил на протяжении долгих лет. Мы утопим в суде имена всех палестинцев и палестинок, которые пострадали", – сказал он в интервью Al-Arabiya.Его комментарий поступил на следующий день после того, как прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что "удовлетворена наличием разумных оснований для расследования" предполагаемых "военных преступлений" на территориях, контролируемых ПА."Истерическая реакция Израиля – это реакция государства, поставившего себя выше международного права, с системой законов, направленных на нормализацию ситуации постоянной оккупации, колониальных поселений и аннексии, все они несовместимы с международным правом. "Палестина" будет оказывать всю необходимую поддержку и содействие суду, как это было сделано с момента его присоединения к Римскому статуту", – сказал он.