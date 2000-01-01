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Израиль опасается арестов солдат и офицеров за границей 22.12 07:17   MIGnews.com

Израиль опасается арестов солдат и офицеров за границей

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что Израиль опасается того, что международный трибунал в  Гааге начнет издавать ордера на аресты как высокопоставленных офицеров так и простых солдат за преступления, якобы совершенные ими на оккупированных палестинских территориях.

12-й канал сообщает о том, что премьер-министр, министры обороны, начальники Генштаба ЦАХАЛа, главы ШАБАК, занимавшие эти должности в последние пять лет могут столкнуться с опасностью ареста находясь за границей.

Вопрос о том, будет ли Израиль сотрудничать с досудебным расследованием трибунала, которое будет проходить в ближайшие 120 дней, источники в окружении премьер-министра сообщили, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после консультаций с израильским юристами.

Между тем дипломатические источники сообщили корреспонденту канала: “Сотрудничества с трибуналом не будет… определенно в том случае, если он решит начать официальное расследование”.

Частные израильские организации смогут оказать помощь в защите обвиняемых, но израильское правительство откажется от работы с расследованием в любой форме.

Расследование намерено изучить израильскую политику в отношении поселений на территориях, акции во время войны 2014 года в Газе и реакцию на палестинские протесты на границе с Газой с марта прошлого года. Оно также рассмотрит ракетные обстрелы ХАМАСом израильских территорий и использование палестинского гражданского населения в качестве “живого щита”.

Расследование будет начато по петиции Палестинской автономии, которая была подана в трибунал в 2015 году.


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