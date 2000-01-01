22.12 20:12 MIGnews.com

Дом террориста-убийцы Рины Шнерб так и не снесли

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ЦАХАЛ воздерживались от сноса дома террориста Самара Арабид, высокопоставленного члена Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), который возглавлял группу террористов, убивших Рину Шнерб у источника возле Долева четыре месяца назад.Арабид (44 года), житель Рамаллы, занимался вербовкой и созданием взрывного устройства. Во время его допроса были применены "специальные меры". Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но после расследования были обнаружены взрывные устройства и другие материалы, подготовленные для дальнейших террористических актов в Иудее и Самарии.В октябре, примерно через два месяца после нападения, солдаты ЦАХАЛ начали планировать снос дома Валида Ханатши одного из террористов. Также были нанесены на карту дома других двух террористов.Однако дом Арабида, главы террористического отряда, так и не нанесли на карту, и ЦАХАЛ не намерены его разрушать.Организация B'Tselem заявила: "Абсурдно, что через четыре месяца после нападения дом Самара Арабид даже не был нанесен на карту. B'Tselem призывает, чтобы министр обороны Нафтали Беннетт немедленно потребовал нанесение дома на карту и издали приказ о сносе домов террористов. Уничтожение домов террористов - это последний оставшийся инструмент сдерживания, и его не следует разлагать снова."Представитель ИДФ ответил: «Вопрос о сносе дома террориста находится на рассмотрении».