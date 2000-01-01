Минздрав Газы: в ходе протестов убиты трое палестинцев
По сообщениям министерства здравоохранения при ХАМАСе, в пятницу трое палестинцев, в том числе 16-летний, были убиты израильским огнем во время протестов на границе и столкновений га границе с Газой, передает The Times of Israel.
Палестинское ведомство идентифицировало подростка как Мохаммеда аль-Джахджу, подчеркнув, что он был убит выстрелом в шею.
Израильская армия заявила, что около 8000 палестинцев собрались вдоль границы, сжигая шины и бросая камни и зажигательные устройства в сторону солдат.
По словам официальных лиц, Абдельазиз Абу-Шариа, 28 лет, и Нахер Ясин, 40 лет, были застрелены в других инцидентах.
Министерство заявило, что всего 46 человек были ранены. Сообщений о жертвах с израильской стороны не поступало.