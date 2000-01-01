22.12 19:21 MIGnews.com
Хания: предотвратить эскалацию
Впервые за полтора месяца четыре палестинца были убиты во время акций протеста "Великий Марш Возвращения" вдоль пограничного заграждения Газы.
"Террористические шары угрожают врагу и израильским жителям границы с Газой", - заявили у Аль-Завари.
"Мы проводим отчет о состоянии дел после смерти наших сыновей", - написал лидер ХАМАСа Исмаил Хания, пишет JPost
.
"Мы доставили сообщение в Израиль - предотвратите эскалацию", - резюмировал он.
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