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Хания: предотвратить эскалацию 22.12 19:21   MIGnews.com

Хания: предотвратить эскалацию

Впервые за полтора месяца четыре палестинца были убиты во время акций протеста "Великий Марш Возвращения" вдоль пограничного заграждения Газы.

"Террористические шары угрожают врагу и израильским жителям границы с Газой", - заявили у Аль-Завари.

"Мы проводим отчет о состоянии дел после смерти наших сыновей", - написал лидер ХАМАСа Исмаил Хания, пишет JPost.

"Мы доставили сообщение в Израиль - предотвратите эскалацию", - резюмировал он.


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