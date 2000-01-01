Четыре палестинца были убиты и десятки получили ранения во время еженедельных акций протеста под названием "марш возвращения" вдоль границы с Газой.
Об этом в субботу, 22 декабря сообщает палестинское агентство Wafa, передает The Jerusalem Post.
Согласно палестинскому министерству здравоохранения, связанному с ХАМАСом, 18-летний Айман Мунир Мухаммед Шабир был застрелен в живот во время столкновений с израильскими войсками к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж, а 16-летний подросток Аль-Джахджух был убит выстрелом в шею. По словам официальных лиц, Абдельазиз Абу-Шариа, 28 лет, и Нахер Ясин, 40 лет, были застрелены в других инцидентах.