Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Минздрав Газы: в `марше` убиты четыре палестинца | Фото: AFP22.12 13:11   MIGnews.com

Минздрав Газы: в "марше" убиты четыре палестинца

Четыре палестинца были убиты и десятки получили ранения во время еженедельных акций протеста под названием "марш возвращения" вдоль границы с Газой.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает палестинское агентство Wafa, передает The Jerusalem Post.

Согласно палестинскому министерству здравоохранения, связанному с ХАМАСом, 18-летний Айман Мунир Мухаммед Шабир был застрелен в живот во время столкновений с израильскими войсками к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж, а 16-летний подросток Аль-Джахджух был убит выстрелом в шею. По словам официальных лиц, Абдельазиз Абу-Шариа, 28 лет, и Нахер Ясин, 40 лет, были застрелены в других инцидентах.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:44
Париж готовится к очередной волне протестов
14:06
Иран: присутствие США в Сирии - основной источник эскалации
13:29
Бывшего президента Аргентины будут судить за коррупцию
12:50
СМИ: в массовых протестах во Франции погибли уже 10 человек
12:36
Британский политик извинился за поддержку певца-антисемита
12:08
Премьер-министр Ирака обсудил с Помпео вывод США из Сирии
11:53
В Непале автобус упал в ущелье, погибли 23 человека
11:33
Госдеп: США больше не стремятся свергнуть режим Асада
11:04
В Сомали прогремели два взрыва, пять человек погибли
10:25
ВМС Ирана запустили ракеты возле авианосца США
09:51
Стрельбу в венском кафе устроили балканские мафиози
09:34
Минздрав Газы: в ходе протестов убиты трое палестинцев
09:11
Министр обороны Британии: Черное море не принадлежит России
08:54
Футбольные фанаты в Бельгии распевали антисемитские песни
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus