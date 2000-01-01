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Во время сноса дома террориста убит палестинец 22.12 09:05   MIGnews.com

Во время сноса дома террориста убит палестинец

Минувшей ночью силы ЦАХАЛа снесли в деревне Кфар Акаб дом террориста Сабаха Абу Сабиха. В октябре прошлого года он совершил террористическое нападение в районе штаб-квартиры израильской полиции в Иерусалиме. В результате атаки погибли Kевана Малахи и сержант полиции Йосеф Кирма.

Во время сноса дома террориста начались масштабные беспорядки. Силы ЦАХАЛа подверглись обстрелу, в солдат бросили несколько самодельных бомб.

Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь по 19-летнему Ахмеду аль-Харубу в тот момент, когда он бросал взрывное устройство. Харуб был смертельно ранен и умер в госпитале.
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