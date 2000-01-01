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flickr 22.12 08:49   MIGnews.com

ЦАХАЛ и пограничная полиция снесли дом террориста

В ходе совместной операции, проведенной вооруженными силами Израиля и гражданской администрацией, дом семьи подозреваемого террориста был разрушен в ночь на четверг, 22 декабря, в арабской деревне Кфар Акаб.

Дом Абу Сабих Мисбаха, подозреваемого в совершении теракта около штаба полиции Израиля в северо-восточной части Иерусалима, был разрушен в соответствии с постановлением правительства, как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

39-летний террорист, житель округа Сильван, расположенного к югу от Старого города Иерусалима, был застрелен во время перестрелки с полицией.
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