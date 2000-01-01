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Абсурд и лицемерие: ООН обсуждает анти-израильское решение 22.12 07:12   MIGnews.com

Абсурд и лицемерие: ООН обсуждает анти-израильское решение

В течение ближайших часов Совет Безопасности ООН должен проголосовать по предложенному Египтом проекту резолюции о “полном прекращении поселенческой активности на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим”.

На настоящий момент неясно, как поведут себя Соединенные Штаты, и применят ли они право вето, с помощью которого они традиционно прикрывали Израиль подобного рода атак.

Белый Дом отказывается комментировать происходящее. Некоторые наблюдатели предполагают, что Соединенные Штаты могут воздержаться от участия в голосовании - что приведет к принятию резолюции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу написал в твиттер: “”Соединенные Штаты должны применить вето в отношении резолюции, принимаемой в четверг” Чтобы резолюция была принята, необходимы девять голосов “за” членов Совета Безопасности, и отсутствие вето со стороны постоянных членов - США, Британии, Франции, Китая и России.

Посол Израиля в ООН Дани Даннон заявил: “Это - пик абсурда и лицемерия Объединенных Наций. Такое решение не приведет к прогрессу мирного процесса, ООН лишь поощрит палестинский терроризм и подстрекательство. У этих людей - галлюцинации. В то время как тысячи гибнут в Сирии, Совет Безопасности специфически выделяет время ради осуждения единственной демократии на Ближнем Востоке”.
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