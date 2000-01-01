22.12 20:12 MIGnews.com

В Иерусалиме и Хайфе смертники планировали взрывы

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В ходе совместной операции ШАБАКа и ЦАХАЛа была раскрыта масштабная террористическая ячейка ХАМАСа в Шхеме, члены которой планировали серию нападений на территории израильского государства. Службы безопасности задержали 20 террористов.Отмечается, что арестованные планировали свои нападения на автобусных остановках и железнодорожных станциях. Большинство из являются рецидивистами. Ранее они отбывали срок в израильских тюрьмах по обвинению в террористической деятельности и нападениях на израильтян.За текущий год в период с мая по август, они произвели 7 килограммов взрывчатки в лаборатории в Шхеме. Задержанные планировали использовать ее в поясах смертников для осуществления террористических актов в Иерусалиме и Хайфе.Пока что силам службы безопасности удалось установить личности четырех арабов, которые готовились стать шахидами. При обыске также были найдены штурмовые винтовки М-16, из которых они обстреливали израильтян в Иудее и Самарии.