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flickr/Gage Skidmore 22.12 16:38   MIGnews.com

Трамп призвал наложить вето на резолюцию по поселениям

Избранный президент США Дональд Трамп призвал администрацию США наложить вето на проект резолюции ООН по израильским поселениям. Данный документ требует немедленного прекращения израильской поселенческой деятельности в Иудее и Самарии и в Восточном Иерусалиме.

В заявлении республиканца, опубликованного перед заседанием посвященному предстоящему голосованию в Совете безопасности ООН по антиизраильской резолюции, говорится: "На резолюцию по Израилю, которая рассматривается в Совете Безопасности ООН, следует наложить вето. " Мир между израильтянами и палестинцами, который так долго поддерживают Штаты, может быть достигнут исключительно путем прямых переговоров, а не путем принятых резолюций ООН".

Сегодня Совет Безопасности ООН проведет в четверг голосование по проекту резолюции, предложенной Египтом. В ней содержится требование к Израилю прекратить строительство поселений на "оккупированных" палестинских территориях.
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