22.12 16:38 MIGnews.com

Трамп призвал наложить вето на резолюцию по поселениям

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Избранный президент США Дональд Трамп призвал администрацию США наложить вето на проект резолюции ООН по израильским поселениям. Данный документ требует немедленного прекращения израильской поселенческой деятельности в Иудее и Самарии и в Восточном Иерусалиме.В заявлении республиканца, опубликованного перед заседанием посвященному предстоящему голосованию в Совете безопасности ООН по антиизраильской резолюции, говорится: "На резолюцию по Израилю, которая рассматривается в Совете Безопасности ООН, следует наложить вето. " Мир между израильтянами и палестинцами, который так долго поддерживают Штаты, может быть достигнут исключительно путем прямых переговоров, а не путем принятых резолюций ООН".Сегодня Совет Безопасности ООН проведет в четверг голосование по проекту резолюции, предложенной Египтом. В ней содержится требование к Израилю прекратить строительство поселений на "оккупированных" палестинских территориях.