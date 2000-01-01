22.11 20:18 MIGnews.com

Ливанец выступил за поддержание связей с Израилем в Лондоне

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Один из участников протестов в Ливане, священнослужитель Салех Хамед выступил перед собранием арабских мыслителей в Лондоне, которые поддерживают восстановление связей с Израилем. BDS-движение является провалом, который только помогает еврейскому государству и наносит ущерб арабским народам, цитирует тезис собрания издание The New York Times.Помимо этого, участники конференции поддержали Хамеда, который может стать жертвой репрессий по возвращению в Ливан."Мы не отрицаем права евреев иметь страну", - сказал Хамед, сославшись на "доброту Пророка Мухаммеда по отношению к евреям". Но он осторожно добавил, что палестинцы "должны иметь свои земли в соответствии с границами 1967 года".Встречу раскритиковал глава палестинской миссии в Лондоне, который принизил участников как "крайнюю группу изолированных людей" и заявил, что "настроения подавляющего большинства арабского мира идут в другом направлении".