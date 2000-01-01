22.11 16:03 MIGnews.com

Пограничные протесты могут сократить до одного раза в месяц

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Группировки Газы могут снизить частоту еженедельных протестов на границе с Израилем. Комитет, ответственный за организацию еженедельных акций протеста на границе между Израилем и Газой, обсуждает вопрос о сокращении частоты демонстраций. Об этом сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар" в пятницу, 22 ноября.Верховная комиссия, в которую входят представители террористических групп и политических группировок в Газе, отменила протесты на прошлой неделе и в эту пятницу в пограничном районе, что свидетельствует о продолжающейся дискуссии в рядах террористов. Отныне марши могут проводить только "один раз в месяц или во время национальных мероприятий", - сказал источник в Верховной комиссии.Также, сообщается, что палестинские фракции в Газе достигли консенсуса по отмене протеста в эту пятницу "в свете информации, указывающей на то, что оккупация будет стремиться нарушить условия бригад Аль-Кудс в отношении нападений на демонстрантов для провокации". Подобные события "могут подтолкнуть "Исламский джихад" к ответу и вступить в новую конфронтацию, которую [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаниягу будет использовать как спасательный круг".Источник в Высшей комиссии также сказал, что террористические группы в Газе хотят временно "отложить марши для устранения негативных впечатлений, которые израильская пропаганда создала во время последней эскалации, когда Израиль пытался вызвать спор между ХАМАСом и "Исламским джихадом". Помимо этого, пограничный район "подлежит проверки" на наличие там неразорвавшихся боеприпасов или других объектов, возникших в результате эскалации на прошлой неделе.