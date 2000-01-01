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Асад внезапно стянул войска к Голанам | Фото:22.09 08:33   MIGnews.com

Асад стягивает войска к Голанам

Армия сирийского диктатора Башара Асада по неизвестным причинам концентрирует тяжелую технику и живую силу неподалеку от границы Израиля.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным НГО, неподалеку от Голанских высот замечены танки, транспорт, а также запасы боеприпасов и оружия.

Отметим, ранее сообщалось, что террористическая организация "Хизбалла" пыталась взять под свой контроль приграничный район, расположенный вдоль границы Израилем. Террористы захватили госучреждения в регионе и вербовали молодежь в свои ряды.

Мятежники, отступившие в Иорданию после захвата южных провинций Сирии войсками Асада, пытаются сформировать совместное командование для борьбы с правительственными войсками, однако переговоры все еще находятся на стадии консультаций, и потому никаких активных действий пока не предпринимается.

В свою очередь местные систематически атакуют проиранских и проасадовских чиновников и представителей государственных СМИ, продолжая давать отпор силам диктаторского режима.


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