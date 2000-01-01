22.09 08:33 MIGnews.com

Асад стягивает войска к Голанам

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Армия сирийского диктатора Башара Асада по неизвестным причинам концентрирует тяжелую технику и живую силу неподалеку от границы Израиля.Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.По данным НГО, неподалеку от Голанских высот замечены танки, транспорт, а также запасы боеприпасов и оружия.Отметим, ранее сообщалось, что террористическая организация "Хизбалла" пыталась взять под свой контроль приграничный район, расположенный вдоль границы Израилем. Террористы захватили госучреждения в регионе и вербовали молодежь в свои ряды.Мятежники, отступившие в Иорданию после захвата южных провинций Сирии войсками Асада, пытаются сформировать совместное командование для борьбы с правительственными войсками, однако переговоры все еще находятся на стадии консультаций, и потому никаких активных действий пока не предпринимается.В свою очередь местные систематически атакуют проиранских и проасадовских чиновников и представителей государственных СМИ, продолжая давать отпор силам диктаторского режима.