Шиитский священник: Израиль будет уничтожен за полдня
Представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в провинции Хорасан, шиитский священнослужитель Ахмад Аламолода пригрозил стереть с лица земли Израиль, если на Иран нападут.
Как сообщает "Радио Фарда", об этом он сказал в своей проповеди еще 20 сентября, а иранские СМИ не освещали радикальный комментарий.
"Иракский "Хашд аш-Шаби", ливанская "Хизбалла", йеменская "Ансар Алла", "Исламский джихад" и ХАМАС в Палестине, а также сирийский " Фронт ан-Нусра" – являются частью Ирана", – сказал он.
Аламолода предостерег от любых военных действий против Ирана: "В случае любой агрессии против Ирана, Израиль будет полностью разрушен в течение полдня. Иран расположен на вашем севере и юге. Разве Южный Ливан не такой же, как Иран? Беспилотники, которые совершили атаку на Саудовскую Аравию, пришли из Йемена. Разве это не Иран? Где бы в регионе не находился борец "сопротивления" – это Иран", – сказал Аламолхода.
Mashhad Friday Sermon by Ayatollah Ahmad Alamolhoda: The PMU, Hizbullah, Ansar Allah, Hamas, Islamic Jihad, Are All Iran; We Can Destroy Israel in Half a Day pic.twitter.com/wbuXbZnyGu