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Шиитский священник: Израиль будет уничтожен за полдня | Фото:22.09 22:15   MIGnews.com

Шиитский священник: Израиль будет уничтожен за полдня

Представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в провинции Хорасан, шиитский священнослужитель Ахмад Аламолода пригрозил стереть с лица земли Израиль, если на Иран нападут.

Как сообщает "Радио Фарда", об этом он сказал в своей проповеди еще 20 сентября, а иранские СМИ не освещали радикальный комментарий.

"Иракский "Хашд аш-Шаби", ливанская "Хизбалла", йеменская "Ансар Алла", "Исламский джихад" и ХАМАС в Палестине, а также сирийский " Фронт ан-Нусра" – являются частью Ирана", – сказал он.

Аламолода предостерег от любых военных действий против Ирана: "В случае любой агрессии против Ирана, Израиль будет полностью разрушен в течение полдня. Иран расположен на вашем севере и юге. Разве Южный Ливан не такой же, как Иран? Беспилотники, которые совершили атаку на Саудовскую Аравию, пришли из Йемена. Разве это не Иран? Где бы в регионе не находился борец "сопротивления" – это Иран", – сказал Аламолхода.



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