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Жители Дейр-эз-Зор взбунтовались против иранцев и Асада | Фото: AFP22.09 13:40   MIGnews.com

Жители Дейр-эз-Зор взбунтовались против иранцев и Асада

Сотни человек вышли на акции протеста в сирийском городе Дейр-эз-Зор с требованием до пятницы вывести из провинции войска диктатора Башара Асада и поддерживаемых Ираном боевиков.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным НПО, протестующие хотят, чтобы провинция находилась под контролем международной коалиции и повстанцев сирийских демократических сил.

Отметим, ранее сотни протестующих взяли штурмом контрольно-пропускной пункт между районами, которые контролируют войска Асада и повстанцы, в результате чего два человека погибли, и еще 11 получили различные ранения. Часть людей якобы даже получила от повстанцев оружие.



После этого, в район направили подкрепление правительственных войск и проиранских боевиков, чтобы подавить протесты, спровоцированные антиасадовскими повстанцами, которые присоединились к протестам, а затем и вовсе сняли флаг на КПП к северу от Дейр-эз-Зора.


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