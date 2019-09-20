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Жители Дейр-эз-Зор взбунтовались против иранцев и Асада

#سوريا ـ متظاهرون غاضبون يسيطرون على حواجز تابعة للنظام في دير الزور pic.twitter.com/C6WeznFwQI — الحدث (@AlHadath) September 20, 2019

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Сотни человек вышли на акции протеста в сирийском городе Дейр-эз-Зор с требованием до пятницы вывести из провинции войска диктатора Башара Асада и поддерживаемых Ираном боевиков.Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.По данным НПО, протестующие хотят, чтобы провинция находилась под контролем международной коалиции и повстанцев сирийских демократических сил.Отметим, ранее сотни протестующих взяли штурмом контрольно-пропускной пункт между районами, которые контролируют войска Асада и повстанцы, в результате чего два человека погибли, и еще 11 получили различные ранения. Часть людей якобы даже получила от повстанцев оружие.После этого, в район направили подкрепление правительственных войск и проиранских боевиков, чтобы подавить протесты, спровоцированные антиасадовскими повстанцами, которые присоединились к протестам, а затем и вовсе сняли флаг на КПП к северу от Дейр-эз-Зора.