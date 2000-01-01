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Исламисты опять угрожают Израилю уничтожением | Фото:22.09 11:04   MIGnews.com

Исламисты опять угрожают Израилю уничтожением

Радикальные исламисты, представлявшие сразу несколько стран, провели в Анкаре пропалестинскую конференцию, на которой массово звучали призывы к уничтожению Государства Израиль.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на европейские и арабские СМИ.

"Израиль нужно распустить и полностью уничтожить", - заявил один из спикеров, выступавших на конференции. Другие ораторы призвали бойкотировать Израиль, наложить на него санкции, а также лишить его граждан любых прав.

Так, ассоциации турков-шиитов Кадир Аракас заявил, что сопротивление палестинцев важно, так как Израиль сейчас якобы переживает "самый слабый период своей истории". Он также призвал исламские страны не заключать никаких соглашений с Израилем и, тем более, не налаживать с ним добрососедских отношений.

Аракас не уточнил, что имеет в виду под словом "сопротивление", для режима иранского аятоллы Али Хаменеи и подконтрольной ему террористической организации "Хизбалла" – это слово значит насилие против Израиля и его граждан.

"Если мы хотим освободить иерусалимскую мечеть эль-Акса, нам нужно помочь моджахедам", - подчеркнул он.

На мероприятии также выступил другой иранский аятолла Мохсен Араки, который в свое время был личным представителем аятоллы Хаменеи в Лондоне и известен тем, что на конференции исламских священнослужителей в 2015 году назвал уничтожение Израиля долгом всех правоверных мусульман, которые чтят Коран.

Иранские СМИ сообщали о антисемитских высказываниях Араки, призывавшего на конференции к геноциду граждан Израиля. По их информации, конференцию на которой присутствовали более семидесяти представителей гостей из 20 стран, организовал "Саадатский исследовательский центр исламского единства".

В свою очередь вице-президент "Турецкой исламистской партии счастья" Хасан Битмез назвал израильтян "тиранами", которые "занимают эту благословенную землю".


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