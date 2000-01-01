22.09 11:04 MIGnews.com

Исламисты опять угрожают Израилю уничтожением

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Радикальные исламисты, представлявшие сразу несколько стран, провели в Анкаре пропалестинскую конференцию, на которой массово звучали призывы к уничтожению Государства Израиль.Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на европейские и арабские СМИ."Израиль нужно распустить и полностью уничтожить", - заявил один из спикеров, выступавших на конференции. Другие ораторы призвали бойкотировать Израиль, наложить на него санкции, а также лишить его граждан любых прав.Так, ассоциации турков-шиитов Кадир Аракас заявил, что сопротивление палестинцев важно, так как Израиль сейчас якобы переживает "самый слабый период своей истории". Он также призвал исламские страны не заключать никаких соглашений с Израилем и, тем более, не налаживать с ним добрососедских отношений.Аракас не уточнил, что имеет в виду под словом "сопротивление", для режима иранского аятоллы Али Хаменеи и подконтрольной ему террористической организации "Хизбалла" – это слово значит насилие против Израиля и его граждан."Если мы хотим освободить иерусалимскую мечеть эль-Акса, нам нужно помочь моджахедам", - подчеркнул он.На мероприятии также выступил другой иранский аятолла Мохсен Араки, который в свое время был личным представителем аятоллы Хаменеи в Лондоне и известен тем, что на конференции исламских священнослужителей в 2015 году назвал уничтожение Израиля долгом всех правоверных мусульман, которые чтят Коран.Иранские СМИ сообщали о антисемитских высказываниях Араки, призывавшего на конференции к геноциду граждан Израиля. По их информации, конференцию на которой присутствовали более семидесяти представителей гостей из 20 стран, организовал "Саадатский исследовательский центр исламского единства".В свою очередь вице-президент "Турецкой исламистской партии счастья" Хасан Битмез назвал израильтян "тиранами", которые "занимают эту благословенную землю".