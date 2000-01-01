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Генсек ООН обеспокоен эскалацией насилия в Газе и на юге 22.07 09:36   MIGnews.com

Генсек ООН обеспокоен эскалацией насилия в Газе и на юге

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш серьезно обеспокоен последней эскалацией насилия в Газе и на юге Израиля. Он призвал стороны к сдержанности, чтобы избежать "еще одного разрушительного конфликта".

"Я очень обеспокоен опасной эскалацией насилия в Газе и на юге Израиля. Все стороны должны немедленно отступить от края пропасти нового разрушительного конфликта", - цитирует AFP слова Гутерреша.

Генсек призвал ХАМАС и другие террористические группировки прекратить ракетные обстрелы и запуски воздушных змеев и шаров с зажигательной смесью на территорию Израиля. Еврейское государство, по его словам, должно проявить сдержанность, чтобы в дальнейшем избежать "обострения ситуации".

Также Гутерреш призвал стороны к сотрудничеству с ООН для мирного решения кризиса. По его словам, сложившаяся ситуация угрожает жизни израильтян и палестинцев, и одновременно усугубляет "гуманитарную катастрофу" в Газе.

В ближайший вторник Совет Безопасности ООН проведет собрание, где представители обсудят последнюю эскалацию в секторе.
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