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Армия проверит бронежилет убитого на границе с Газой солдата 22.07 09:15   MIGnews.com

Армия проверит бронежилет убитого на границе с Газой солдата

Аруц Шева опубликовал интервью с дядей убитого на границе с Газой сержанта бригады Гивати Авива Леви, Ноамом Леви.

Ноам сообщил, что родители солдата находились в отпуске в Италии. Военный атташе посольства Израиля нашел их “и с того момента не покидал их ни на минуту”.

Ноам рассказывает: “Он очень любил свою мать, но также был очень независимым. Он всю жизнь мечтал служить в Гивати. Через две недели ему должно было исполниться 21 год, через три месяца он должен был демобилизоваться. Как и все, он копил деньги на большое путешествие по миру после армии. Он планировал открыть бизнес после того, как вернется”.

Похороны сержанта Леви состояться на кладбище Сегула 22 июля в 12:00.

Ноам Леви рассказал: “Командир батальона рассказал нам, что Авив погиб из-за большой пули, пробившей его бронежилет. Бронежилет будет проверен специалистами артиллерийско-технического корпуса”.
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