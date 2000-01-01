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Египет предупредил ХАМАС: война начнется через 2 часа 22.07 08:39   MIGnews.com

Египет предупредил ХАМАС: война начнется через 2 часа

Неофициальное прекращение огня между Израилем и ХАМАСом в ночь на субботу, 21 июля стало возможным после грозного предупреждения, переданного Египтом правителям Газы.

Египет заявил ХАМАСу, что “война начнется в течение двух часов”, если тот посмеет отреагировать на серию масштабных атак ЦАХАЛа, последовавших за убийством израильского солдата на границе.

10-й канал израильского ТВ также сообщает о том, что Египет угрожал ввести санкции против ХАМАСа, если тот продолжит запуск зажигательных воздушных шаров и змеев на израильскую территорию.

ХАМАС, со своей стороны, потребовал восстановить пропуск товаров в Газу с израильской территории и открыть терминал Рафиах на границе Газы и Египта.

Прекращение огня было объявлено ХАМАСом в полночь на 21 июля. Израиль не подтвердил прекращения огня. На протяжении 21 июля прекращение огня, в целом, поддерживалось - несмотря на то, что израильские танки дважды обстреляли позиции ХАМАСа.
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