22.07 08:39 MIGnews.com

Египет предупредил ХАМАС: война начнется через 2 часа

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Неофициальное прекращение огня между Израилем и ХАМАСом в ночь на субботу, 21 июля стало возможным после грозного предупреждения, переданного Египтом правителям Газы.Египет заявил ХАМАСу, что “война начнется в течение двух часов”, если тот посмеет отреагировать на серию масштабных атак ЦАХАЛа, последовавших за убийством израильского солдата на границе.10-й канал израильского ТВ также сообщает о том, что Египет угрожал ввести санкции против ХАМАСа, если тот продолжит запуск зажигательных воздушных шаров и змеев на израильскую территорию.ХАМАС, со своей стороны, потребовал восстановить пропуск товаров в Газу с израильской территории и открыть терминал Рафиах на границе Газы и Египта.Прекращение огня было объявлено ХАМАСом в полночь на 21 июля. Израиль не подтвердил прекращения огня. На протяжении 21 июля прекращение огня, в целом, поддерживалось - несмотря на то, что израильские танки дважды обстреляли позиции ХАМАСа.