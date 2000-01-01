22.07 21:14 MIGnews.com

Израильский дрон нанес авиаудар по поджигателям в Газе

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Израильский беспилотник атаковал группу палестинских арабов, которые запускали подожженные воздушные шары с севера сектора Газа в сторону Израиля, таким образом нарушив второй день относительного спокойствия на границы.В ХАМАСе утверждают, что в результате авиаудара двое жителей анклава были госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести.Ранее в тот же день в региональном совете Эшколь был обнаружен один такой шар, хотя пожар он и не спровоцировал.В целом же, как сообщил представитель южного подразделения пожарной и спасательной службы, состоянием на 20:45, на юге Израиля не было пожаров, вызванных "террором воздушных змеев".