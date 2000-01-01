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Уничтоженные ЦАХАЛом штаб-квартиры ХАМАСа (фото) | Фото: Israel Defense Forces22.07 19:49   MIGnews.com

Уничтоженные ЦАХАЛом штаб-квартиры ХАМАСа (фото)

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала аэрофотоснимки трех штаб-квартир ХАМАСа в секторе Газа до и после израильского пятничного авиаудара.

Напомним, что позиции палестинских террористов были атакованы в ответ на гибель старшего сержант Авива Леви, убитого снайпером ХАМАСа 20 июля.

На снимках видны штаб-квартиры группировки в Зайтуне на севере анклава, Хан-Юнис на юге и в Бурейдже, центр.

Уничтоженные ЦАХАЛом штаб-квартиры ХАМАСа (фото) | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Уничтоженные ЦАХАЛом штаб-квартиры ХАМАСа (фото) | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Уничтоженные ЦАХАЛом штаб-квартиры ХАМАСа (фото) | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа
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