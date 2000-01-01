22.07 19:49 MIGnews.com
Уничтоженные ЦАХАЛом штаб-квартиры ХАМАСа (фото)
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала аэрофотоснимки трех штаб-квартир ХАМАСа в секторе Газа до и после израильского пятничного авиаудара.
Напомним, что позиции палестинских террористов были атакованы в ответ на гибель старшего сержант Авива Леви, убитого снайпером ХАМАСа 20 июля.
На снимках видны штаб-квартиры группировки в Зайтуне на севере анклава, Хан-Юнис на юге и в Бурейдже, центр.
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