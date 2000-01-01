22.07 14:03 MIGnews.com

Перед эвакуацией мятежники сожгли КПП Кунейтра

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Телеканал Sky News Arabic сообщает, что перед эвакуацией из демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии сирийские мятежники сожгли КПП Кунейтра.Речь идет о боевиках сирийского отростка аль-Каиды - Джабхат ан-Нусра.После этого они были эвакуированы на север Сирии, в Идлиб.Соглашение об эвакуации было подписано между офицерами российской армии и руководителями террористических группировок в Кунейтре. Согласно соглашению, в Идлиб эвакуированы 2500 мятежников и членов их семей. Оставшимся российские офицеры гарантировали личную безопасность.Еще 800 человек из организации гражданской обороны “Белые Каски” были эвакуированы утром 22 июля через Израиль в Иордани. Этих людей согласились принять в качестве беженцев Израиль и Иордания.