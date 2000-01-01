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youtube22.07 13:05   MIGnews.com

Израильский солдат убит из винтовки иранского производства

Десятый канал израильского ТВ сообщает о первых результатах расследования гибели сержанта бригады Гивати Авива Леви на границе с Газой 20 июля.

Армия установила, что Леви убит из снайперской винтовки иранского производства.

Винтовка является клоном винтовки австрийского производства Streier калибром 0,5.

Солдатам боевых частей израильской армии выдаются бронежилеты американского производства так называемого “четвертого уровня” - лучшие из существующих. Такие бронежилеты могут защитить от пуль автомата Калашникова, автоматических винтовок М16 и пулеметов MG. Тем не менее они не могут защитить при попадании из того типа винтовок, которые использовал ХАМАС.

ЦАХАЛ знал о том, что в распоряжении ХАМАСа есть стрелковое оружие такого типа, и что оно может пробивать бронежилеты, используемые в боевых частях. Тем не менее ЦАХАЛ не может выдать бронежилеты, которые защитят и от снайперских винтовок такого типа - из-за веса подобной защиты. Такие бронежилеты выдаются только бойцам спецподразделений в отдельных случаях.
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