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Палестинские СМИ осудили Бахрейн за предстоящую конференцию | Фото:22.06 19:45   MIGnews.com

Палестинские СМИ осудили Бахрейн за предстоящую конференцию

Палестинские СМИ осудили решение Бахрейна пригласить израильских журналистов для освещения экономической конференции под руководством США, которая, как ожидается, будет проведена в Манаме 25 июня.

Об этом в субботу, 22 июня сообщает The Jerusalem Post.

Как известно, Бахрейн разрешил журналистам из шести различных средств массовой информации, включая The Jerusalem Post, войти в королевство, чтобы осветить конференцию, на которой Вашингтон планирует обнародовать экономическую часть своего долгожданного плана мира на Ближнем Востоке.

Несколько палестинских средств массовой информации в Газе, включая Синдикат палестинских журналистов, решительно осудили решение Бахрейна разрешить израильским журналистам освещать "подозрительный семинар".

Организации призвали палестинских и арабских журналистов бойкотировать конференцию, назвав ее "ударом по палестинскому народу и его национальным правам".

Осуждая участие израильских журналистов, палестинские организации средств массовой информации заявили, что конференция в Бахрейне проводится в контексте содействие нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем.

Между тем, они похвалили руководство Палестинской администрации за отказ от мирного соглашения Белого дома и конференции в Бахрейне и призвали положить конец разногласиям среди палестинцев.

Недавно Ассоциация журналистов Иордании также призвала своих членов бойкотировать конференцию в Бахрейне. Группа заявила, что она против любой схемы, "целью которой является устранение палестинского дела", и заявила, что отвергает все формы нормализации отношений с Еврейским Государством.


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