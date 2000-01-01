Палестинские СМИ осудили Бахрейн за предстоящую конференцию

Как известно, Бахрейн разрешил журналистам из шести различных средств массовой информации, включая The Jerusalem Post, войти в королевство, чтобы осветить конференцию, на которой Вашингтон планирует обнародовать экономическую часть своего долгожданного плана мира на Ближнем Востоке.
Несколько палестинских средств массовой информации в Газе, включая Синдикат палестинских журналистов, решительно осудили решение Бахрейна разрешить израильским журналистам освещать "подозрительный семинар".
Организации призвали палестинских и арабских журналистов бойкотировать конференцию, назвав ее "ударом по палестинскому народу и его национальным правам".
Осуждая участие израильских журналистов, палестинские организации средств массовой информации заявили, что конференция в Бахрейне проводится в контексте содействие нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем.
Между тем, они похвалили руководство Палестинской администрации за отказ от мирного соглашения Белого дома и конференции в Бахрейне и призвали положить конец разногласиям среди палестинцев.
Недавно Ассоциация журналистов Иордании также призвала своих членов бойкотировать конференцию в Бахрейне. Группа заявила, что она против любой схемы, "целью которой является устранение палестинского дела", и заявила, что отвергает все формы нормализации отношений с Еврейским Государством.