Согласно экономическому плану администрации Трампа на Ближнем Востоке на сумму 50 миллиардов долларов США, необходимо создать глобальный инвестиционный фонд для подъема экономики палестинского и соседнего арабских государств и построить транспортный коридор стоимостью 5 миллиардов долларов, который соединит Иудею и Самарию с Газой.
Об этом в субботу, 22 июня пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Подход "прежде всего экономики" к возрождению израильско-палестинского мирного процесса может быть сложно продать во многом скептически настроенному региону. Согласно документам, план, который будет представлен зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером на международной конференции в Бахрейне на следующей неделе, включает 179 инфраструктурных и бизнес-проектов.
Более половины из 50 миллиардов долларов будет потрачено на экономически проблемные палестинские территории в течение 10 лет, а остальные будут разделены между Египтом, Ливаном и Иорданией. Некоторые из проектов будут осуществляться на Синайском полуострове в Египте, где инвестиции могут принести пользу палестинцам, проживающим в соседней Газе.
В плане также предлагается почти миллиард долларов для создания туристического сектора палестинцев, что на данный момент представляется практически неосуществимым, учитывая частые перестрелки между израильскими силами и боевиками из управляемой ХАМАСом Газы.
Администрация Трампа надеется, что другие страны, в основном богатые государства Персидского залива и частные инвесторы, возьмут на себя большую часть расходов, сказал старший советник президента США.
"Я смеюсь, когда они воспринимают это как "Сделку века", - сказал Кушнер о палестинских лидерах, которые отвергли план как попытку оправдать свои стремления к государственности. "Это будет "возможность века", если у них хватит смелости ее признать", - отметил Кушнер.
По его словам, некоторые палестинские бизнесмены подтвердили свое участие в конференции, но он отказался назвать их. Подавляющее большинство палестинского делового сообщества не приедет мероприятие.
Несколько арабских государств Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, также примут участие в организованном США 25-26 июня саммите в столице Бахрейна Манаме для запуска первой фазы мирного плана Белого дома.
Кушнер добавил, что подход Вашингтона нацелен на создание экономических стимулов, чтобы показать палестинцам потенциал для процветающего будущего, если они вернутся за стол переговоров по мирному соглашению.