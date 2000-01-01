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Палестинцы опубликовали видео `бегущих солдат` ЦАХАЛа | Фото:22.06 17:42   MIGnews.com

Палестинцы опубликовали видео "бегущих солдат" ЦАХАЛа

В субботу палестинские СМИ опубликовали видео, в котором, двое солдат ЦАХАЛа бегут по дороге в то время, как в спину им летят камни, брошенные камнеметателями деревни Кафр-Каддум.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Кроме того, кадры сопровождаются комментариями, в которых говорится: "солдаты спасаются бегством".


Между тем, пресс-служба армии заявила, что данное видео не отражает реальную ситуацию.

"Видео подтверждает, что в Кафр-Каддуме произошли беспорядки. Несколько военнослужащих находились в засаде, затем они, выполняя поставленные перед ними задачи, переместились, чтобы занять другую позицию", - подчеркнули военные.

Издание отмечает, что протесты начались на фоне ожидаемого роста напряженности в Иудее и Самарии, а также в Газе.

В пятницу посольство США в Израиле выпустило предупреждение о поездках в связи с опасениями по поводу ожидаемых антиамериканских демонстраций в этих районах перед предстоящим саммитом в Бахрейне.


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