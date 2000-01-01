Между тем, пресс-служба армии заявила, что данное видео не отражает реальную ситуацию.
"Видео подтверждает, что в Кафр-Каддуме произошли беспорядки. Несколько военнослужащих находились в засаде, затем они, выполняя поставленные перед ними задачи, переместились, чтобы занять другую позицию", - подчеркнули военные.
Издание отмечает, что протесты начались на фоне ожидаемого роста напряженности в Иудее и Самарии, а также в Газе.
В пятницу посольство США в Израиле выпустило предупреждение о поездках в связи с опасениями по поводу ожидаемых антиамериканских демонстраций в этих районах перед предстоящим саммитом в Бахрейне.