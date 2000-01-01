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Убийство сержанта Голани: арестованы новые подозреваемые | Фото:22.05 15:52   MIGnews.com

Убийство сержанта Голани: арестованы новые подозреваемые

ЦАХАЛ задержал женщину и ее несовершеннолетнюю дочь в арабской деревне Ябад, которые подозреваются в причастности к убийству сержанта бригады "Голани" Амита Бен Игаля.

Об этом сообщает издание Walla.

По данным агентства Safa, речь идет о 45-летней Сухайле Мухаммад Абу Бакр. Женщину задерживают уже четвертый раз с того момента, когда был убит Амит Бен Игаль. Между тем ее муж находится под стражей с 12 мая.

В ходе операции, которая состоялась 22 мая, в деревне произошли столкновения между местными жителями и военными.

Напомним, что сержанта бригады "Голани" убили 12 мая на окраине арабской деревни. Террорист находился на крыше трехэтажного здания, откуда сбросил на голову Игаля камень. С тех пор ЦАХАЛ занимается поисками убийцы и проводит обыски и аресты.


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