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Ганц об угрозах Хаменеи: Израиль ко всему готов | Фото:22.05 15:31   MIGnews.com

Ганц об угрозах Хаменеи: Израиль ко всему готов

Израиль готов ко всем угрозам Ирана, который своими действиями демонстрирует слабость.

Об этом написал в Facebook министр обороны Бенни Ганц.

Таким образом он отреагировал на слова верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Государство сталкивается с большими проблемами в разных областях. И заявление Хаменеи о том, что Израиль – "раковая опухоль", является яркой иллюстрацией этого", – отметил Ганц.

По словам Ганца, его опыт доказывает, что слова врагов Израиля указывают на их слабость. Он пообещал, что государство будет готово ко всем угрозам и будет бороться всеми имеющимися средствами.




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