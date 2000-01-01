22.05 15:31 MIGnews.com
Ганц об угрозах Хаменеи: Израиль ко всему готов
Израиль готов ко всем угрозам Ирана, который своими действиями демонстрирует слабость.
Об этом написал в Facebook министр обороны Бенни Ганц.
Таким образом он отреагировал на слова верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
"Государство сталкивается с большими проблемами в разных областях. И заявление Хаменеи о том, что Израиль – "раковая опухоль"
, является яркой иллюстрацией этого", – отметил Ганц.
По словам Ганца, его опыт доказывает, что слова врагов Израиля указывают на их слабость. Он пообещал, что государство будет готово ко всем угрозам и будет бороться всеми имеющимися средствами.
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