22.05 13:11 MIGnews.com
Хаменеи: Израиль – раковая опухоль, которая будет уничтожена
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил Израиль с раковой опухолью.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 22 мая, когда произносил речь, приуроченную ко дню "Аль-Кудс", передает Reuters
.
"Сионистский режим (Израиль) – злокачественная раковая опухоль Ближнего Востока. За последние годы не было преступления против человечности равносильного оккупации Палестины", – сказал он.
По его словам, борьба за "освобождение палестинцев должна быть обязательной". Хаменеи пригрозил "окончательно решить проблему Израиля".
"Долговечный вирус сионистов будет уничтожен", – констатировал верховный лидер Ирана.
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