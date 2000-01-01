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Хаменеи: Израиль – раковая опухоль, которая будет уничтожена | Фото:22.05 13:11   MIGnews.com

Хаменеи: Израиль – раковая опухоль, которая будет уничтожена

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил Израиль с раковой опухолью.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 22 мая, когда произносил речь, приуроченную ко дню "Аль-Кудс", передает Reuters.

"Сионистский режим (Израиль) – злокачественная раковая опухоль Ближнего Востока. За последние годы не было преступления против человечности равносильного оккупации Палестины", – сказал он.

По его словам, борьба за "освобождение палестинцев должна быть обязательной". Хаменеи пригрозил "окончательно решить проблему Израиля".

"Долговечный вирус сионистов будет уничтожен", – констатировал верховный лидер Ирана.


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