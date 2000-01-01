22.05 08:32 MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал лидера Фронта Освобождения Палестины

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Минувшей ночью ЦАХАЛ провел серию операций по задержанию террористических оперативников в районе лагеря беженцев Дехейша близ Бейт-Лехема, в Рамалле и Калькилии.Задержаны четыре человека. в том числе - лидер Народного Фронта Освобождения Палестины в Рамалле.Израильские силы безопасности отмечают нарастание насилия на территориях в последние дни. Это вызвано слухами об условиях “сделки столетия” и дурной экономической ситуацией в Палестинской автономии, а также проблемами в сотрудничестве между израильскими и палестинскими силами безопасности.