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ЦАХАЛ задержал лидера Фронта Освобождения Палестины 22.05 08:32   MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал лидера Фронта Освобождения Палестины

Минувшей ночью ЦАХАЛ провел серию операций по задержанию террористических оперативников в районе лагеря беженцев Дехейша близ Бейт-Лехема, в Рамалле и Калькилии.

Задержаны четыре человека. в том числе - лидер Народного Фронта Освобождения Палестины в Рамалле.

Израильские силы безопасности отмечают нарастание насилия на территориях в последние дни. Это вызвано слухами об условиях “сделки столетия” и дурной экономической ситуацией в Палестинской автономии,  а также проблемами в сотрудничестве между израильскими и палестинскими силами безопасности.


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