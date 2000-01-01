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Воздушные `приветы` из Газы вызвали 11 пожаров в Израиле | Фото:22.05 20:47   MIGnews.com

Воздушные "приветы" из Газы вызвали 11 пожаров в Израиле

Израильские чиновники заявили, что на юге страны было зафиксировано не менее 11 пожаров, вызванных запуском воздушных зажигательных шаров из территории Газы.

Об этом в среду, 22 мая сообщает The Times of Israel.

По данным властей, пожарные боролись с огнем в районах Эшколь и Сдот-Негев, недалеко от прибрежного анклава.

"Все пожары были вызваны зажигательными воздушными шарами", - сказал представитель местной пожарной охраны.

Пожары начались на пастбищах и сельскохозяйственных угодьях. В одном случае были сожжены 12 акров пшеничных полей в кибуце Алюмим, отметили чиновники.

Представитель пожарной охраны подчеркнул, что на данный момент все пожары взяты под контроль.

Стоит отметить, что запуски зажигательных устройств нарушают условия неофициального соглашения о прекращении огня между Еврейским Государством и террористической группой ХАМАС, действующей в Газе.

Чиновники добавили, что это были одни из самых страшных поджогов за последние месяцы.

Напомним, что во вторник Израиль увеличил рыболовную зону Газы до пятнадцати морских миль, то есть – до 27,8 километра, по-видимому, в качестве первого шага перемирия.

Координатор действий правительства на спорных территориях генерал- майор Камиль Абу Рукун заявил, что эта мера направлена на предотвращение "ухудшения гуманитарной ситуации в Газе и соответствует политике установления различий между террористами и остальным населением" прибрежного анклава.

Израильские власти пока не делали официальных комментариев по поводу договоренности о перемирии, которая предположительно была заключена с террористами сроком на шесть месяцев.


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