По данным властей, пожарные боролись с огнем в районах Эшколь и Сдот-Негев, недалеко от прибрежного анклава.
"Все пожары были вызваны зажигательными воздушными шарами", - сказал представитель местной пожарной охраны.
Пожары начались на пастбищах и сельскохозяйственных угодьях. В одном случае были сожжены 12 акров пшеничных полей в кибуце Алюмим, отметили чиновники.
Представитель пожарной охраны подчеркнул, что на данный момент все пожары взяты под контроль.
Стоит отметить, что запуски зажигательных устройств нарушают условия неофициального соглашения о прекращении огня между Еврейским Государством и террористической группой ХАМАС, действующей в Газе.
Чиновники добавили, что это были одни из самых страшных поджогов за последние месяцы.
Напомним, что во вторник Израиль увеличил рыболовную зону Газы до пятнадцати морских миль, то есть – до 27,8 километра, по-видимому, в качестве первого шага перемирия.
Координатор действий правительства на спорных территориях генерал- майор Камиль Абу Рукун заявил, что эта мера направлена на предотвращение "ухудшения гуманитарной ситуации в Газе и соответствует политике установления различий между террористами и остальным населением" прибрежного анклава.
Израильские власти пока не делали официальных комментариев по поводу договоренности о перемирии, которая предположительно была заключена с террористами сроком на шесть месяцев.