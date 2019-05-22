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Палестинцы открыли собственную солнечную электростанцию | Фото:22.05 16:05   MIGnews.com

Палестинцы открыли собственную солнечную электростанцию

Палестинские чиновники заявили, что запустили свой первый завод по производству электроэнергии от солнечных батарей в рамках плана по снижению зависимости от израильских источников энергии.

Об этом в среду, 22 мая сообщает CityNews Vancouver.

Мухаммед Мустафа, глава правительственного инвестиционного фонда, рассказал, что запущенный этим утром завод в городе Иерихо в Иудее и Самарии, является одним из четырех таких запланированных заводов. Он отметил, что один из них был пожертвован Китаем.

По словам Мустафы, палестинцы почти полностью полагаются на электроэнергию, импортируемую из Еврейского Государства, и новые заводы являются частью долгосрочного проекта по сокращению этого показателя на 50% в течение следующего десятилетия.

Собеседник издания подчеркнул, что четыре солнечные панели должны покрывать около 30% потребления электроэнергии палестинцами.

Он добавил, что Иудея и Самария потребляет электроэнергии на сумму около 700 миллионов долларов в год.


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