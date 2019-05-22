Палестинцы открыли собственную солнечную электростанцию

Мухаммед Мустафа, глава правительственного инвестиционного фонда, рассказал, что запущенный этим утром завод в городе Иерихо в Иудее и Самарии, является одним из четырех таких запланированных заводов. Он отметил, что один из них был пожертвован Китаем.
По словам Мустафы, палестинцы почти полностью полагаются на электроэнергию, импортируемую из Еврейского Государства, и новые заводы являются частью долгосрочного проекта по сокращению этого показателя на 50% в течение следующего десятилетия.
Собеседник издания подчеркнул, что четыре солнечные панели должны покрывать около 30% потребления электроэнергии палестинцами.
Он добавил, что Иудея и Самария потребляет электроэнергии на сумму около 700 миллионов долларов в год.