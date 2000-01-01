22.05 06:41 MIGnews.com

Трамп: мир возможен

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Президент США Дональд Трамп выступила на арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде. Это - первая речь президента перед иностранными лидерами с момента вступления в должность.Трамп сообщил, что ему была “оказана огромная честь” “роскошным королевством”, и “слова не могут описать то гостеприимство, с которым нас встретили”.Трамп сказал: "Я здесь ради того, чтобы доставить послание дружбы, надежды и любви. Мы начали обсуждение со многими странами, представители которых присутствуют тут сегодня вопросы продвижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Мы здесь сегодня не ради того, чтобы поучать вас, учить другие народы, как правильно жить или молиться. Мы здесь для того, чтобы предложить партнерство"”.Трамп сообщил, что его визит продемонстрирует, что мир возможен - в том числе, между израильтянами и палестинцами. Он сказал: “Если эти три веры объединятся, мир во всем мире станет возможным, в том числе между израильтянами и палестинцами”.Трамп отметил, что он встретится и с израильским премьером Биньямином Нетаниягу, и палестинским лидеров Махмудом Аббасом.