22.05 21:23 MIGnews.com

Абу Мазен готов к обмену 6,5% территорий с Израилем

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В ходе своей предстоящей встречи с президентом США председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас предложит Дональду Трампу план обмена территориями, согласно которому арабы откажутся от 6,5% территорий, находящихся под их контролем, что втрое больше, чем они предлагали прежде. Взамен на это они хотят, чтобы Израиль полностью покинул Иудею и Самарию.Как сообщает агентство Middle East Eye со ссылкой источник в МИДе ПА, это предложение исключает Иерусалим. Оно может подкрепить видение арабо-израильского мирного регулирования бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта."В ходе встречи с Трампом палестинская сторона представит новую программу, которая совершенно отличается от взглядов большей части палестинского народа. Эта программа основана на обмене многими палестинскими землями.В прошлом обсуждение палестино-израильского урегулирования вращалось вокруг обмена всего лишь 1,9% земель, но сейчас мы говорим о площади более чем втрое больше", - заявил источник MEE.Напомним, что в ходе провалившихся мирных переговоров в 2008 году Аббас отклонил предложение Ольмерта, который собирался полностью выйти из Иудеи и Самарии в обмен на 6,5% территорий ПА, которые включали главные еврейские районами.Анонимный источник утверждает, что 9 лет назад переговоры провалились именно из-за слишком малой площади территорий, предложенной палестинцами."Мы обсуждаем этот вопрос об обмене территорий с момента окончания переговоров с Ольмертом. Но во момент мирных переговоров в 2008 году палестинцы были согласны обменять лишь 1-2% земель, вместо чего Ольмерт настаивал примерно на 6,5%", - сказал он.