22.05 16:38 MIGnews.com
Во время визита Трампа: теракт в Иерусалиме
В день визита американского президента в Израиль, 22 мая, в арабском квартале Восточного Иерусалима произошла попытка теракта.
Как сообщается, инцидент произошел на перекрестке Ха-Киоск возле Абу-Диса, где палестинский араб с ножом бросился на сотрудника пограничной службы.
По нему открыли огонь и нейтрализовали. По уточненной информации, террорист скончался вследствие полученных ранений.
Других пострадавших в результате случившегося нет.
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