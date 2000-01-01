22.05 16:38 MIGnews.com

Во время визита Трампа: теракт в Иерусалиме

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В день визита американского президента в Израиль, 22 мая, в арабском квартале Восточного Иерусалима произошла попытка теракта.Как сообщается, инцидент произошел на перекрестке Ха-Киоск возле Абу-Диса, где палестинский араб с ножом бросился на сотрудника пограничной службы.По нему открыли огонь и нейтрализовали. По уточненной информации, террорист скончался вследствие полученных ранений.Других пострадавших в результате случившегося нет.