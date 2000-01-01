22.05 16:26 MIGnews.com

ХАМАС: Мы не террористы

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Террористы из ХАМАСа, "оскорбившись" на слова Трампа, который приравнял их к "Исламскому государству", "Аль-Каиде" и "Хизбалле", решили предпринять попытку отрицать очевидное, отрекшись от террора и даже обвинив в этом сам Израиль.В ответ на слова американского президента о том, что "потери ISIS, "Аль-Каиды", "Хизбаллы", ХАМАСа и многих других террористических организаций должны исчисляться не только погибшими, но и поколениями несбывшихся мечт" заместитель главы палестинской группировки Муса Абу Марзук заявил, что его организация является движением за национальное освобождение от "израильской оккупации"."США сотрудничают с сионистской оккупацией, обеспечивая их деньгами и оружием, чтобы они могли совершать террористические атаки на нашу угнетенную страну. Слепые политики изображают невиновными тех, кто уничтожил Газу, подверг ее блокаде, убил и покалечил тысячи невинных жертв, назвал защищающий свой народ ХАМАС террористической организацией и отказался идти на компромиссы или вести переговоры о правах палестинцев", - заявил Абу Марзук 22 мая.