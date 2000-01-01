22.05 13:59 MIGnews.com

Тиллерсон: Трамп лично готов участвовать в мирном процессе

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США Дональд Трамп готов вложить все свои усилия по урегулированию конфликта в регионе. Однако это произойдет лишь в том случае, когда руководство ПА и Израиля будут серьезно настроены на участие в мирном процессе.Выступая перед журналистами в аэропорту, Тиллерсон добавил, что встреча Трамп-Нетаниягу-Аббас назначена на более "поздний срок".Отметим, что в настоящее время американский лидер находится с официальным визитом в Израиле.